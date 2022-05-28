Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — отметил Путин.