Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

Пограничные службы России пресекают провокации в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению неонацистских группировок, заявил президент Владимир Путин, поздравляя пограничников с профессиональным праздником.
«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — отметил Путин.
Напомним, что замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов рассказал о попытке проникновения на территорию России 250 украинских националистов под видом беженцев