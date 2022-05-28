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Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
kremlin.ru / Администрация президента России

Пограничные службы России пресекают провокации в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению неонацистских группировок, заявил президент Владимир Путин, поздравляя пограничников с профессиональным праздником.

«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — отметил Путин.

Напомним, что замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов рассказал о попытке проникновения на территорию России 250 украинских националистов под видом беженцев

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RusNewsToday24
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