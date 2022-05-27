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Путин сообщил Драги о готовности помочь в преодолении продовольственного кризиса в Европе

Путин сообщил Драги о готовности помочь в преодолении продовольственного кризиса в Европе
kremlin.ru / Администрация президента России

Премьер-министр Италии Марио Драги позвонил президенту России Владимиру Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе телефонных переговоров лидер РФ выразил готовность внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, который образовался в Европе, при условии отмены антироссийских санкций. 

Путин также уведомил Драги о ходе работы по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и сообщил, что Москва готова и дальше поставлять Италии газ.

Напомним, что коллективный Запад ввел против России уже пять пакетов санкций. Антироссийская риторика усилилась после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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