Путин сообщил Драги о готовности помочь в преодолении продовольственного кризиса в Европе

Премьер-министр Италии Марио Драги позвонил президенту России Владимиру Путина. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе телефонных переговоров лидер РФ выразил готовность внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, который образовался в Европе, при условии отмены антироссийских санкций.
Путин также уведомил Драги о ходе работы по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и сообщил, что Москва готова и дальше поставлять Италии газ.
Напомним, что коллективный Запад ввел против России уже пять пакетов санкций. Антироссийская риторика усилилась после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.