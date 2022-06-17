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Путин словами Марка Твена оценил состояние российской экономики

Путин словами Марка Твена оценил состояние российской экономики
Федерально агентство новостей / Степан Яцко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу не удался «блицкриг» с помощью санкционной политики в отношении России. Об этом он сказал в ходе секции вопросов на пленарном заседании ПМЭФ.

По словам Путина, западные страны хотели ослабить РФ путем экономических ограничений. Однако Россия выстояла и приспособилась к новым условиям.

«Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены», — заявил глава государства, говоря об отечественной экономике.

Ранее Путин высказался о необходимости развития импортозамещения. При этом Россия должна не копировать чужие технологии, а создавать новые, заявил он.

пмэф-2022 Путин Экономика
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