Путин счел отвратительной идею Джонсона раздеться ради «крутости» в Мадриде

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил своим коллегам «раздеться ради крутости» на саммите «Большой двадцатки» в Мадриде. По словам российского лидера, такое развитие событий было бы «отвратительным зрелищем».
Накануне Джонсон предложил своим коллегам по «семерке» обнажить собственные тела на деловой встрече, чтобы показать «крутость» перед Путиным. Раздеваться никто не стал, по крайней мере в публичном пространстве.
«Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище», — отреагировал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в аэропорту Ашхабада.
На полях саммита G7 Борис Джонсон говорил, что если бы президент России был женщиной, то украинского конфликта бы не произошло, пишет RT.