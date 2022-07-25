Путин: санкции Запада повлияли на сферу авиаперевозок в России

Речь идет о беспрецедентном политическом давлении на коммерческие организации, передает «360». Так называемый коллективный Запад окончательно утратил свою самостоятельность и отказывается работать с РФ, поэтому его смело можно отнести в категорию экс-партнеров, добавил Путин. Также глава государства отметил, что затраты на развитие отечественной авиаотрасли не должны лечь на плечи простых граждан.