Путин: Россия знает, кто стоит за провокацией в Буче

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Россия и Украина достигли прорыва на переговорах в Стамбуле, однако затем произошла провокация в Буче. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он подчеркнул, что российская армия не имеет отношения к событиям в Буче, пишет RT.
«К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», – добавил Путин.
В украинских и западных СМИ распространялась дезинформация о том, что РФ якобы ответственна за гибель мирных жителей в украинском населенном пункте. Москва позже доказала свою непричастность.