Путин: Россия входит в новую эпоху мощной, суверенной страной

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ входит в новую эпоху мощной, суверенной страной, сообщает ТАСС. Об этом он сообщил во время выступления на ПМЭФ-2022.
«Россия входит в новую эпоху мощной, суверенной страной, и станет еще сильнее», — заявил Путин.
Ранее российский лидер обратился к бизнесу и руководителям, заявив, что настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем принимают участие представители более 90 стран.
Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.