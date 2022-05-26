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Путин: Россия нацелена на развитие отношений с естественными соседями

Путин: Россия нацелена на развитие отношений с естественными соседями
kremlin.ru / Администрация Президента России

Москва отдает предпочтение в развитии отношений ее непосредственным, естественным соседям. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума.

Российский лидер отметил, что страна не собирается уходить с глобальной экономической арены.

Ранее телеканал RT сообщил, что Владимир Путин посетил раненных в ходе спецоперации российских солдат в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве.

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