Путин: Россия нацелена на развитие отношений с естественными соседями

Ранее телеканал RT сообщил, что Владимир Путин посетил раненных в ходе спецоперации российских солдат в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве.

Российский лидер отметил, что страна не собирается уходить с глобальной экономической арены.

Москва отдает предпочтение в развитии отношений ее непосредственным, естественным соседям. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума.