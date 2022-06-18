Путин: Россия начала спецоперацию на основании устава ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Действовали на основании устава ООН. Запад вел активное освоение украинской территории, накачивая оружием и советниками», — подчеркнул Путин.
Отметим, представитель Кремля отмечал в эфире Первого канала, что речь главы государства на форуме коснется экономических процессов. По словам Пескова, Путин лично принял участие в подготовке выступления и отнесся к этому очень ответственно. От президента ждут оценок происходящего и видения будущего, добавлял пресс-секретарь главы государства.