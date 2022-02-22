Путин: РФ не намерена восстановить себя в границах Российской империи

Путин: РФ не намерена восстановить себя в границах Российской империи Новости
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Спекуляции на тему того, что РФ якобы собирается восстановить себя в границах Российской империи, абсолютно не соответствуют действительности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер проинформировал своего азербайджанского коллегу о ситуации на украинском направлении. Он напомнил, что накануне Россия признала суверенитет народных республик Донбасса.

«Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве», — подчеркнул Владимир Путин.

Вечером 21 февраля президент РФ одобрил признание суверенитета ДНР и ЛНР после соответствующей просьбы со стороны властей республик. Глава государства также поручил Минобороны РФ обеспечить безопасность в Донбассе.

 
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Донбасс Путин российская империя Украина
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