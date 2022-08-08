Путин разрешил банкам не проводить операции в заблокированной за рубежом валюте

После начала спецоперации по защите населения Донбасса на Россию усилилось санкционное давление. В частности, Запад принял решение о заморозке российских активов, оказавшихся за рубежом. Под ограничение попали не только государственные резервы, но и имущество банков, компаний и частных лиц. Решение недружественных Москве стран показало ненадежность нынешней резервной валюты — доллара.