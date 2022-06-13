Путин рассказал о простых крестьянах и рабочих в его роду

«Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими», — сказал президент.