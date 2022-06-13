Путин рассказал о простых крестьянах и рабочих в его роду

Президент РФ Владимир Путин произошел из рода простых крестьян. Об этом он рассказал во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Глава государства отметил, что считает большой честью участие в таком событии.
«Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими», — сказал президент.
Ранее Путин поздравил граждан с Днем России. Он заявил, что этот праздник наполнен гордостью за историю страны и верой в ее будущее, и отметил важность единства народа.