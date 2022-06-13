...
Новости0

Путин рассказал о простых крестьянах и рабочих в его роду

Путин рассказал о простых крестьянах и рабочих в его роду
Global look press/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин произошел из рода простых крестьян. Об этом он рассказал во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Глава государства отметил, что считает большой честью участие в таком событии.

«Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими», — сказал президент.

Ранее Путин поздравил граждан с Днем России. Он заявил, что этот праздник наполнен гордостью за историю страны и верой в ее будущее, и отметил важность единства народа.

предки президент Путин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.