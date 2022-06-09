Путин рассказал молодежи, как «работает кулачком» при заборе крови

Президент РФ Владимир Путин обсудил с молодыми предпринимателями способы заборы крови у человека. Встреча проходит на ВДНХ.
Команда одного из участников встречи реализует проект по разработке устройства для автоматического забора крови. Инициатива заинтересовала российского лидера. Он в шутку заметил, что вампиры действуют по тому же принципу, и рассказал, как сам сдает кровь.
«У меня традиционно берут: “Пришел? Поработайте кулачком. Поработали? Так, можно разжать. Не бойтесь, не больно”», — описал привычный для него способ Путин.
Встреча с российскими предпринимателями проводится в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Одной из тем обсуждений обозначено вовлечение молодежи в разработку решений глобальных вызовов.