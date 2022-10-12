Путин рассказал, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках»

«А кто стоит за диверсиями на «Северном потоке — 2»? Тот, кто хочет разорвать связи России и ЕС. И конечно тот, кто технически, подчеркну, способен устроить такие взрывы. И был пойман за руку, но остался безнаказанным», — заявил российский президент.