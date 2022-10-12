Путин рассказал, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках»

Сегодня, 12 октября, на форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин заявил, что теракты на «Северных потоках» были организованы теми, кто уже имел опыт проведения подобных диверсий.
«А кто стоит за диверсиями на «Северном потоке — 2»? Тот, кто хочет разорвать связи России и ЕС. И конечно тот, кто технически, подчеркну, способен устроить такие взрывы. И был пойман за руку, но остался безнаказанным», — заявил российский президент.
Ранее на форуме Путин отметил, что восстановление ниток «Северных потоков» будет иметь смысл только в случае дальнейшей экономической целесообразности и полного обеспечения безопасности маршрута.