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    Путин распорядился оказать поддержку пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин распорядился оказать поддержку пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Более десяти пожаров было зафиксировано в населенных пунктах Красноярского края. Доклады по соответствующим происшествиям выслушал президент России Владимир Путин.

    Отчеты о мерах ликвидации последствий природных пожаров предоставили красноярский губернатор и исполняющий обязанности главы МЧС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По итогам заседания Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших. Поддержку также получат россияне, чье жилье пострадало во время пожаров.

    Ранее сообщалось, что происшествие привело к смерти пяти человек. Пострадали при этом около 17 жителей края. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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