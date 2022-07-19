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Путин, Раиси и Эрдоган продолжили беседу после совместного заявления для прессы

Путин, Раиси и Эрдоган продолжили беседу после совместного заявления для прессы
Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган ранее провели трехстороннюю встречу на астанинском саммите тройки. После завершения переговоров главы государств сделали совместное заявление для прессы.

Однако на этом беседа президентов не закончилась. После подведения итогов Путин, Эрдоган и Раиси вышли из зала и продолжили разговор «на ногах». Завершив беседу, российский и иранский лидеры отправились на совместный ужин.

Следующая встреча глав государств-гарантов астанинского процесса пройдет в России. С соответствующим предложением выступил Путин.

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