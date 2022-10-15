Путин: прямое столкновение войск НАТО с российской армией приведет к глобальной катастрофе

Прямое столкновение войск НАТО с Вооруженными силами России приведет к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
«Прямое столкновение войск НАТО с российской армией — очень опасный шаг, он приведет к глобальной катастрофе, надеюсь, хватит ума его не предпринимать», — подчеркнул глава РФ.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.