Путин провел аналогию между нынешними вызовами России и событиями времен Петра I

Россия сталкивается с необходимостью отстаивать свои интересы со времен императора Петра I. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал на встрече с молодыми предпринимателями.
Как отметил глава государства, то, что России приходится защищать себя и бороться за что-либо, – это естественно.
«Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал… Там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Ну судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — сказал Путин.
Выставка, о которой говорил президент, приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Она проходит на московской ВДНХ.