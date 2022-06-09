Путин провел аналогию между нынешними вызовами России и событиями времен Петра I

«Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал… Там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Ну судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — сказал Путин.