Путин проведет совещание по вопросам энергетики с представителями отрасли

Президент РФ Владимир Путин 8 июля проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация в топливно-энергетическом комплексе, передает «Российская газета».
Глава государства заслушает выступления вице-премьера Александра Новака и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Встреча будет проходить в формате видеоконференции.
Позже в пятницу российский лидер примет участие в церемонии принятия в состав флота новых рыбопромысловых судов. Корабли были построены на верфях по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса.