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Путин проведет экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Путин проведет экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин намерен провести экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности в пятницу, 22 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом дипломат не уточнил время проведения мероприятия. Известно лишь то, что встреча пройдет в непубличном формате.

«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил он.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал планы Приднестровья войти в состав России, однако не знает, с чем связаны эти разговоры. Подробности передает RT.

Путин Россия совет безопасности
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