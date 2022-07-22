Путин проведет экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин намерен провести экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности в пятницу, 22 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом дипломат не уточнил время проведения мероприятия. Известно лишь то, что встреча пройдет в непубличном формате.
«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил он.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал планы Приднестровья войти в состав России, однако не знает, с чем связаны эти разговоры. Подробности передает RT.