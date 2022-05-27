Путин проинформировал Нехаммера о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Соответствующая публикация появилась на интернет-портале Кремля.
Собеседники обсудили вопросы, связанные со спецоперацией по защите Донбасса, переговорами Москвы и Киева и глобальной продовольственной безопасностью.
«По просьбе федерального канцлера Австрии президент России… информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — указано в сообщении.
На Украине продолжается спецоперация по защите жителей ЛНР и ДНР, предполагающая денацификацию и демилитаризацию соседней страны. По информации RT, ранее российские ВКС поразили позиции горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Бахмута.