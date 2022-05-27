Путин проинформировал Нехаммера о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей

«По просьбе федерального канцлера Австрии президент России… информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — указано в сообщении.