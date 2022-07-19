Путин призвал полностью устранить террористическую угрозу в Сирии

Президент отметил, что сейчас Россия, Турция и Иран активно ведут совместную работу в данном направлении. По мнению Путина, сотрудничество государств в этой сфере является весьма результативным. Сейчас странам необходимо объединиться, чтобы принять конкретные меры по содействию межсирийского инклюзивного диалога.