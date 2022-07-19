Путин призвал полностью устранить террористическую угрозу в Сирии

Угрозу, которую представляют террористические группировки в Сирии, необходимо устранить навсегда. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.
Глава государства посетил трехсторонний саммит с лидерами государств-гарантов астенического процесса. По словам Путина, необходимо полностью покончить с террористическими группировками в Сирии.
Президент отметил, что сейчас Россия, Турция и Иран активно ведут совместную работу в данном направлении. По мнению Путина, сотрудничество государств в этой сфере является весьма результативным. Сейчас странам необходимо объединиться, чтобы принять конкретные меры по содействию межсирийского инклюзивного диалога.
Российский лидер также пригласил своих коллег на новый саммит астанинской «тройки». По его словам, следующая встреча должна пройти в Москве, пишет телеканал «360».