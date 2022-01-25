Путин призвал оказывать господдержку молодым и успешным российским ученым

Путин призвал оказывать господдержку молодым и успешным российским ученым Новости
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Молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны получать государственную поддержку, в том числе, обеспечение жильем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи со студентами 25 января глава государства отметил, что люди, которые добиваются успехов в научной деятельности, должны поддерживаться на государственном уровне.

«Самое существенное — это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что власти будут работать по этим направлениям и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей. По словам президента, также важно создать такие условия для молодых людей, которые позволят не только заниматься наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях.

Ранее Путин обратился к студентам, аспирантам и школьникам с поздравлениями в честь Татьяниного дня. По словам главы государства, память об этой поре остается с человеком на протяжении всей жизни.

 
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