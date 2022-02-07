Путин примет Макрона в Москве в понедельник

Французский президент Эммануэль Макрон встретится в Москве с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля.

Макрон заявляет, что целью его визита является недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отметили, что президенты в рамках переговоров обсудят в первую очередь гарантии безопасности.

Издание Journal du dimanche отмечает, что переговоры в Москве запланированы на вторую половину дня и вечер понедельника. При этом никаких ограничений по времени не установлено. По данным газеты, лидеры двух стран встретятся один на один. На переговорах будут присутствовать лишь переводчики и ведущие протоколирование помощники.

«Важно избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия», — заявил Макрон в беседе с газетой.

Планируется, что Макрон после встречи с Путиным отправится в Киев. Он проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским 8 февраля.

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