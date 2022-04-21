Путин приказал Шойгу отменить штурм «Азовстали»

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Президент России Владимир Путин отдал приказ министру
обороны Сергею Шойгу отменить штурм «Азовстали» и заблокировать это зону так,
чтобы «муха не пролетела», сообщает РИА Новости.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал Путин.
Ранее Сергей Шойгу назвал Мариуполь столицей
националистического «Азова»* (против членов организации в России возбуждены
уголовные дела), сам город освобожден, но в «Азовстали» остаются националисты.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
* против членов организации в России возбуждены уголовные дела.