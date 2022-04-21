Путин приказал Шойгу отменить штурм «Азовстали»

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся

только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии

подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.