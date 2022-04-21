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    Путин приказал Шойгу отменить штурм «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин приказал Шойгу отменить штурм «Азовстали»

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин отдал приказ министру
    обороны Сергею Шойгу отменить штурм «Азовстали» и заблокировать это зону так,
    чтобы «муха не пролетела», сообщает РИА Новости.

    «Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал Путин.

    Ранее Сергей Шойгу назвал Мариуполь столицей
    националистического «Азова»* (против членов организации в России возбуждены
    уголовные дела), сам город освобожден, но в «Азовстали» остаются националисты.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    * против членов организации в России возбуждены уголовные дела.

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