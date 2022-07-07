Путин предупредил Запад о потенциале российских войск на Украине

Западные страны призывают Киев продолжать боевые действия до последнего украинца, однако в действительности Россия еще не продемонстрировала весь свой потенциал. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме.
«Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», — отметил глава государства.
Путин добавил, что Москва открыта для мирных переговоров с Киевом. Однако затягивать этот процесс нельзя, поскольку, чем позднее начнется диалог, тем сложнее будет договариваться, заключил президент.