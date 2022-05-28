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Путин предупредил Шольца и Макрона об опасности накачки Киева оружием

Путин предупредил Шольца и Макрона об опасности накачки Киева оружием
kremlin.ru / Администрация президента России

Ситуация с поставками вооружений Киеву может привести к серьезным последствиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Глава государства предупредил коллег об опасности накачки Украины оружием.

«Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса», — уточнили в Кремле.

Переговоры Путина, Шольца и Макрона состоялись 28 мая. Лидер России отметил, что западная политика усугубляет ситуацию не только на Украине, но и на мировой арене в целом.

кремль Макрон Путин Россия шольц
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