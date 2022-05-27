Путин предупредил, что россиянам «на 600-х «Мерседесах» придется дороже платить за люксовые товары

Россияне, которые ездили на 600-х Mercedes, смогут и дальше покупать люксовые товары, но им обойдется это «чуть-чуть дороже», заявил президент РФ Владимир Путин.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны», — отметил российский лидера заседании Евразийского экономического форума.
По словам Путина, для страны важнее, чтобы появлялись инженерные, научные центры, которые «являются базой собственного развития».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.