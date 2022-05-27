Путин предупредил, что россиянам «на 600-х «Мерседесах» придется дороже платить за люксовые товары

«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны», — отметил российский лидера заседании Евразийского экономического форума.