Путин предложил Гергиеву создать общую для Большого и Мариинского театров дирекцию

globallookpress/Zamir Usmanov Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress/Zamir Usmanov

Знаменитый отечественный дирижер Валерий Гергиев получил от президента России Владимира Путина предложение рассмотреть возможность создания единой дирекции для Большого и Мариинского театров. Такую мысль глава государства высказал в ходе встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Российский лидер уточнил, что в качестве примера можно изучить Дирекцию императорских театров. Соответствующее учреждение занималось управлением императорских театров более 130 лет — до 1917 года.

Валерий Гергиев с 1988 года является генеральным директором и художественным руководителем Мариинского театра. Также последние семь лет он занимал пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Руководство учреждения почти месяц назад отстранило его от должности в связи с начатой Москвой спецоперации на территории Украины.

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