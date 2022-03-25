Путин предложил Гергиеву создать общую для Большого и Мариинского театров дирекцию

Валерий Гергиев с 1988 года является генеральным директором и художественным руководителем Мариинского театра. Также последние семь лет он занимал пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Руководство учреждения почти месяц назад отстранило его от должности в связи с начатой Москвой спецоперации на территории Украины.