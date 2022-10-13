Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

Президент России Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать газовый хаб в Турции, сообщает РИА Новости.
По словам президента России, на работу такого хаба не влияла бы политическая ситуация. Он мог бы стать не просто площадкой поставок, но и площадкой определения цены на энергоресурсы.
Ранее Владимир Путин заявил, что у Европы осталось немного времени, чтобы успеть предпринять шаги по преодолению энергокризиса. Путин отметил, что Россия многие годы предлагала Евросоюзу выгодные сделки по поставкам энергоресурсов, которые гарантировали бы стабильность, но власти Европы выбрали внедрение спотовых сделок.