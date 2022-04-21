Путин поздравил ВС РФ с успешным тестированием ракетного комплекса «Сармат»

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Ракетный
комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России и охладит горячие головы всех,
кто пытается угрожать нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В
связи с успешным запуском ракетного комплекса «Сармат» российский лидер
поздравил Вооруженные силы России.
Ранее
Минобороны РФ провело успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
стационарного базирования «Сармат» с космодрома «Плесецк».
В
ходе запуска были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета
ракеты. В оборонном ведомстве подчеркнули, что учебные боевые блоки прибыли в
заданный район на Камчатке.
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