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    Путин поздравил ВС РФ с успешным тестированием ракетного комплекса «Сармат»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин поздравил ВС РФ с успешным тестированием ракетного комплекса «Сармат»

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Ракетный
    комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России и охладит горячие головы всех,
    кто пытается угрожать нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    В
    связи с успешным запуском ракетного комплекса «Сармат» российский лидер
    поздравил Вооруженные силы России.

    Ранее
    Минобороны РФ провело успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
    стационарного базирования «Сармат» с космодрома «Плесецк».

    В
    ходе запуска были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета
    ракеты. В оборонном ведомстве подчеркнули, что учебные боевые блоки прибыли в
    заданный район на Камчатке.

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