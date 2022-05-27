Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Глава государства также отметил участие пограничников в организации пропуска беженцев. По его словам, сотрудники службы самоотверженно помогают всем, кто ищет защиты и спасения в России. Путин также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять патриотический долг перед своим народом.