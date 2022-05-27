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Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
kremlin.ru / Администрация президента России

День пограничника отмечается по всей России 28 мая. В связи с праздником свои поздравления личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам службы принес президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил мужественность и профессионализм военнослужащих. Особенно значима работа пограничников, по словам Путина, в условиях беспрецедентного давления на Россию. Однако с различного рода диверсиями и провокациями сотрудники справляются эффективно и решительно. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил участие пограничников в организации пропуска беженцев. По его словам, сотрудники службы самоотверженно помогают всем, кто ищет защиты и спасения в России. Путин также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять патриотический долг перед своим народом.

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