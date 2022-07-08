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Путин поздравил режиссера Карена Шахназарова с юбилеем

Путин поздравил режиссера Карена Шахназарова с юбилеем
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер, народный артист России Карен Шахназаров 8 июля празднует 70-летний юбилей. По этому случаю постановщик получил поздравления от имени главы государства Владимира Путина.

Поздравительная телеграмма со словами президента появилась в пятницу на официальном сайте Кремля. В обращении российский лидер назвал Шахназарова талантливым режиссером и организатором, а также увлеченным любимым делом человеком.

«Вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа. И конечно, отмечу Вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного «Мосфильма»», ­— говорится в тексте поздравления.

Путин также пожелал кинематографисту здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

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RusNewsToday24
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