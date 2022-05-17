Путин поздравил нового президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна с избранием

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сказано в поздравлении.

Глава РФ выразил уверенность, что аль Нахайян будет способствовать налаживанию контактов между двумя государствами.

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну, в которой он поздравил его с избранием на пост президента ОАЭ.

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