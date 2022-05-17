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    Путин поздравил нового президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна с избранием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин поздравил нового президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна с избранием

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну, в которой он поздравил его с избранием на пост президента ОАЭ.

    Глава РФ выразил уверенность, что аль Нахайян будет способствовать налаживанию контактов между двумя государствами.

    «Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сказано в поздравлении.

    Ранее стало известно, что Высший федеральный совет ОАЭ единогласно одобрил кандидатуру нового президента.

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