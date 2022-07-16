Путин поздравил Григория Лепса с юбилеем

Президент России Владимир Путин обратился к певцу Григорию Лепсу в день его рождения.
Лепс отмечает свое 60-летие 16 июля. В связи с этим Путин поздравил народного артиста России.
«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием – вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. И конечно, отмечу ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Российского певца прославили такие хиты, как «Рюмка водки на столе», «Я счастливый», «Я тебе не верю» и многие другие.