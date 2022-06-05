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Путин: поставки американских РСЗО на Украину не повлияют на ход спецоперации ВС РФ

Путин: поставки американских РСЗО на Украину не повлияют на ход спецоперации ВС РФ
kremlin.ru / Администрация Президента России

Передача американских реактивных систем залпового огня на Украину не смогут что-то изменить в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

В интервью телеканалу «Россия-1» он указал, что целью поставок западного вооружения Киеву может быть только затягивание конфликта. В частности, Путин отметил бесполезность передачи беспилотников.

«Зачем их передавать Украине — мне не очень понятно. Ну, если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», — подчеркнул российский лидер.

Стоит отметить, ранее президент РФ сообщал, что российские средства ПВО «щелкают как орехи» иностранное оружие на Украине.

Вооружение Путин спецоперация Украина
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