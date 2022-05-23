Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бойца Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсена Павлова, известного как Моторола, орденом Мужества посмертно. Портал правовой информации опубликовал соответствующий документ.
Согласно президентскому приказу, Павлов был награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, которые он проявил в ходе выполнения поставленной задачи по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников. Моторола получил орден Мужества посмертно.
Боец Арсен Павлов родился в 1983 году в городе Ухта Республики Коми. Долгое время он проживал в Ростове-на-Дону. В конце февраля в Донбассе он возглавил подразделение ополчения «Спарта». Военнослужащий погиб в октябре 2016 года из-за произведенного теракта, а именно взрыва в подъезде его дома в Донецке.