Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества

Боец Арсен Павлов родился в 1983 году в городе Ухта Республики Коми. Долгое время он проживал в Ростове-на-Дону. В конце февраля в Донбассе он возглавил подразделение ополчения «Спарта». Военнослужащий погиб в октябре 2016 года из-за произведенного теракта, а именно взрыва в подъезде его дома в Донецке.