Путин: последние события подтвердили, что «дома надежнее»

Президент России Владимир Путин заявил, что последние события подтвердили, что «дома надежнее», сообщает ТАСС.
«Последние события подтвердили, что дома надежнее – те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов», — заявил президент.
Ранее российский лидер обратился к бизнесу и руководителям, заявив, что настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной.