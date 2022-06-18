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Путин: последние события подтвердили, что «дома надежнее»

Путин: последние события подтвердили, что «дома надежнее»
Global look press/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заявил, что последние события подтвердили, что «дома надежнее», сообщает ТАСС.

«Последние события подтвердили, что дома надежнее – те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов», — заявил президент.

Ранее российский лидер обратился к бизнесу и руководителям, заявив, что настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной.

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