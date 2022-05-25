Путин посетит раненых участников спецоперации на Украине в московском госпитале

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Она направлена на обеспечение безопасности населения Донецкой и Луганской народных республик, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.