Путин посетит раненых участников спецоперации на Украине в московском госпитале

Президент России Владимир Путин намерен посетить один из московских госпиталей, в котором проходят лечение военнослужащие, получившие ранение в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщает телеканал «360», военнослужащие из Чечни ранее открыли госпиталь в Рубежном для местных жителей. Медицинскую помощь оказывают волонтеры, прибывшие в освобожденный от ВСУ город из России.
Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Она направлена на обеспечение безопасности населения Донецкой и Луганской народных республик, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.