Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

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Президент РФ Владимир Путин в ночь на воскресенье посетил
пасхальную службу в храме Христа Спасителя, рядом с ним, как и в прежние годы,
оказался мэр Москвы Сергей Собянин.
Путин традиционно встречает праздник в этом храме Глава
государства во время службы преподнес главе РПЦ патриарху Кириллу символ
Воскресения Христова — декоративное пасхальное яйцо.
Начавшуюся незадолго до полуночи пасхальную литургию возглавляет
патриарх Кирилл. Трансляцию ведут телеканалы «Россия-1», «Первый канал» и «Спас».
К службе доставили частицу Благодатного огня, который в Великую субботу сошел в
храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Перед Пасхой патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал
верующих молиться о том, чтобы восторжествовал крепкий мир. Глава РПЦ отметил,
что сейчас нельзя поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство
христиан.