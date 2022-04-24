Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

Перед Пасхой патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал

верующих молиться о том, чтобы восторжествовал крепкий мир. Глава РПЦ отметил,

что сейчас нельзя поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство

христиан.