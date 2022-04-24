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    Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве

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    Global look press/Kremlin Pool

    Президент РФ Владимир Путин в ночь на воскресенье посетил
    пасхальную службу в храме Христа Спасителя, рядом с ним, как и в прежние годы,
    оказался мэр Москвы Сергей Собянин.

    Путин традиционно встречает праздник в этом храме Глава
    государства во время службы преподнес главе РПЦ патриарху Кириллу символ
    Воскресения Христова — декоративное пасхальное яйцо.

    Начавшуюся незадолго до полуночи пасхальную литургию возглавляет
    патриарх Кирилл. Трансляцию ведут телеканалы «Россия-1», «Первый канал» и «Спас».
    К службе доставили частицу Благодатного огня, который в Великую субботу сошел в
    храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    Перед Пасхой патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал
    верующих молиться о том, чтобы восторжествовал крепкий мир. Глава РПЦ отметил,
    что сейчас нельзя поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство
    христиан.

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