Путин поручил правительству России разработать систему оперативного реагирования на инфекционные заболевания

Global look press/Kremlin Pool Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Global look press/Kremlin Pool

Проекты для создания национальной системы оперативного
реагирования на инфекционные заболевания будут разработаны правительством
России. Соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

Перечень поручений главы государства был озвучен по итогам
заседания совета по науке и образованию, прошедшему 8 февраля. Владимир Путин
поручил правительству РФ разработать и утвердить важнейшие инновационные
проекты государственного значения.

Основные действия должны быть направлены на создание
единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ,
российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на
инфекционные заболевания. А также на обеспечение плавного перехода к
низкоуглеродной энергетике.

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