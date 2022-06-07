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Путин поручил кабмину помочь испытывающим трудности отраслям экономики

Путин поручил кабмину помочь испытывающим трудности отраслям экономики
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономике указал, что некоторые отрасли испытывают трудности в связи со сложившейся ситуацией.

В качестве примера глава государства привел черную металлургию. Президент отметил, что оттуда идут сигналы о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе. 

Промпроизводство в России за первые четыре месяца выросло на 3,9%. Однако в апреле зафиксирован спад в автопроме и ряде других отраслей.

Путин поручил кабмину оказать поддержку отраслям экономики, которые испытывают трудности. При этом стоит отметить, что наблюдается и позитивная динамика — например, в строительстве и сельском хозяйстве страны.

металлургия Путин Экономика
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