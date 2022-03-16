Путин поручил губернаторам оказать адресную поддержку россиянам

Global look press/Kremlin Pool Новости
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Global look press/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам оказать
адресную поддержку россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает РИА
Новости.

Российский лидер отметил, что при необходимости в России
проведут единовременные выплаты. По словам российского лидера, власти страны в
ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и
прожиточного минимума.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил Путин.

 
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