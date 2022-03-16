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Президент России Владимир Путин поручил губернаторам оказать
адресную поддержку россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает РИА
Новости.
Российский лидер отметил, что при необходимости в России
проведут единовременные выплаты. По словам российского лидера, власти страны в
ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и
прожиточного минимума.
«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил Путин.
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