Путин: попытки Европы заместить энергоносители из РФ вызовут рост цен

Попытки европейских стран найти альтернативу энергоносителям из России приведут к росту стоимости газа. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — отметил глава государства.
По его словам, антироссийские санкции больше вредят странам Запада, чем самой России.