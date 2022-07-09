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Путин: попытки Европы заместить энергоносители из РФ вызовут рост цен

Путин: попытки Европы заместить энергоносители из РФ вызовут рост цен
kremlin.ru / Администрация президента России

Попытки европейских стран найти альтернативу энергоносителям из России приведут к росту стоимости газа. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — отметил глава государства.

По его словам, антироссийские санкции больше вредят странам Запада, чем самой России.

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