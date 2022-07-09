Путин: попытки Европы заместить энергоносители из РФ вызовут рост цен

«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — отметил глава государства.