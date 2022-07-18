Путин поприветствовал организаторов и гостей петербургского фестиваля «Белые ночи»

Президент России Владимир Путин назвал международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» ярким и ожидаемым культурным событием в жизни Северной столицы. Комментарий главы государства был опубликован на сайте Кремля.
Данное событие проходит ежегодно уже 30 лет. Путин уверен, что юбилейное мероприятие пройдет успешно и обогатит фестивальные традиции.
«Вот уже три десятилетия ваш творческий форум радует поклонников эстрадного искусства встречами с отечественными и зарубежными популярными артистами и молодыми талантливыми исполнителями и, благодаря насыщенной, интересной программе и громким именам участников, неизменно становится ярким, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны», — говорится в приветствии Путина.
Музыкальный фестиваль «Белые ночи» проходит в Санкт-Петербурге 18, 19 и 20 июля. Главной площадкой мероприятия стал Ледовый дворец города.