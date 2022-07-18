Путин поприветствовал организаторов и гостей петербургского фестиваля «Белые ночи»

«Вот уже три десятилетия ваш творческий форум радует поклонников эстрадного искусства встречами с отечественными и зарубежными популярными артистами и молодыми талантливыми исполнителями и, благодаря насыщенной, интересной программе и громким именам участников, неизменно становится ярким, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны», — говорится в приветствии Путина.