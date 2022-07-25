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Путин пообещал вице-премьеру Голиковой перезвонить после совещания

Путин пообещал вице-премьеру Голиковой перезвонить после совещания
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин пообещал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой перезвонить после окончания совещания. Так глава государства отреагировал на пропущенный звонок от председателя правительства страны.

В воскресенье российский лидер провел видеоконференцию с вице-премьерами. Темой обсуждения стало развитие авиационной отрасли. Общаясь с президентом, Голикова напомнила, что звонила Путину, но не получила ответа. Глава государства сказал, что не успел взять трубку. 

«Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу»,  произнес президент.

В рамках совещания глава государства также отметил уникальность российской авиатранспортной отрасли. Он призвал сделать перелеты доступными для граждан, а также запретил перекладывать лишние затраты на плечи пассажиров.

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