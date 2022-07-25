Путин пообещал вице-премьеру Голиковой перезвонить после совещания

Президент России Владимир Путин пообещал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой перезвонить после окончания совещания. Так глава государства отреагировал на пропущенный звонок от председателя правительства страны.
В воскресенье российский лидер провел видеоконференцию с вице-премьерами. Темой обсуждения стало развитие авиационной отрасли. Общаясь с президентом, Голикова напомнила, что звонила Путину, но не получила ответа. Глава государства сказал, что не успел взять трубку.
«Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу», — произнес президент.
В рамках совещания глава государства также отметил уникальность российской авиатранспортной отрасли. Он призвал сделать перелеты доступными для граждан, а также запретил перекладывать лишние затраты на плечи пассажиров.