Путин пообещал вице-премьеру Голиковой перезвонить после совещания

В воскресенье российский лидер провел видеоконференцию с вице-премьерами. Темой обсуждения стало развитие авиационной отрасли. Общаясь с президентом, Голикова напомнила, что звонила Путину, но не получила ответа. Глава государства сказал, что не успел взять трубку.