Президент РФ Владимир Путин, подписал закон об уголовной ответственности, касающийся призывов, направленных против безопасности России, а также высказываний против участия в специальной операции.
Наказание за публичные призывы
Вводится уголовная статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»: штраф от 100 тыс до 500 тыс рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия – от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тыс до 2,5 млн рублей.
Наказание за военные действия против интересов России за рубежом
Участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс рублей.
Госизмена
Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой (от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тыс рублей).
Сотрудничество с иностранными спецслужбами
Конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.
Нарушение защиты гостайны
Вводится уголовная статья о нарушении требований по защите гостайны (до 7 лет колонии), им будет считаться (1) выезд за рубеж допущенного к гостайне, «право которого на выезд заведомо для него ограничено», и (2) незаконная пересылка за рубеж сведений, составляющих гостайну.
Пропаганда и демонстрация нацизма
Вводится уголовная статья о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций (до 4 лет колонии), сейчас за демонстрацию нацистской и экстремистской символики предусмотрена административная ответственность.
Ранее «Народные Новости» писали, поездка Путина в Ашхабад показала Западу, что президент РФ контролирует ситуацию «и дома, и на фронтах»