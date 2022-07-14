Путин подписал закон об ответственности за публичные призывы против России

Вводится уголовная статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»: штраф от 100 тыс до 500 тыс рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия – от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тыс до 2,5 млн рублей.