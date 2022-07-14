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Путин подписал закон об освобождении населения ЛДНР от госпошлины при получении гражданства РФ

Путин подписал закон об освобождении населения ЛДНР от госпошлины при получении гражданства РФ
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин снял с граждан ЛДНР обязанность платить госпошлину при получении гражданства РФ. Соответствующий документ появился в Сети.

Ранее подача заявления на получение, восстановление, выход и определение гражданства РФ подразумевала уплату пошлины в размере 3500 рублей. Сейчас же граждане ЛДНР, живущие в республиках, могут не платить данную сумму.

Это не относится к донбассовцам, которые переехали в Россию и получили разрешительные документы. Таким образом российский лидер намерен уровнять условия граждан народных республик при получении паспорта РФ. 

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