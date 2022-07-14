Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом

Документ предоставит генпрокурору РФ и его заместителям право во внесудебном порядке отзывать лицензии у СМИ и приостанавливать их деятельность на срок до трех месяцев (шести месяцев при повторном нарушении) за распространение «недостоверной информации» о действиях армии РФ или государственных органов. Восстановить лицензию по решению Роскомнадзора можно досрочно, в случае удаления подобных данных. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.