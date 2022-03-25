Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию работы госорганов за границей

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Президент России Владимир Путин одобрил закон об
административном наказании за очернение деятельности органов государственной
власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой
информации.
Согласно документу, лица, которые намеренно дискредитируют
работу госорганов, будут наказываться штрафом. Отмечается, что данная мера
касается деятельности институтов власти за границей.
Закон также
может квалифицироваться как уголовное преступление. Согласно проекту, обвиняемый может получить до 15 лет тюремного заключения.
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